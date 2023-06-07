В Брянске автоинспекторы ищут свидетелей ДТП на улице Пушкина. По предварительным данным, автоавария произошла 1 июня около шести часов вечера возле дома №14. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» ехал со стороны улицы Абашеева в сторону улицы Никитина. Он сбил 38-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход получил сотрясение головного мозга, ушиб легкого, перелом ребер. Его осмотрели в больнице и госпитализировали.

- Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, ко всем гражданам, располагающим какими-либо сведениями о происшествии, с просьбой сообщить информацию в следственный отдел СУ УМВД России по Брянской области по телефонам 67-03-91 или 67-03-61, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.