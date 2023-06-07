В брянском Климове мотоциклист врезался в иномарку и погиб. ДТП произошло 6 июня около половины шестого вечера на улице Октябрьской.

Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал по главной дороге со стороны улицы Садовой в направлении улицы Мичурина. В нарушение линии горизонтальной разметки, он выехал на полосу встречного движения во время обгона и врезался в автомобиль «Рено Клио» под управлением 45-летнего водителя.

- В ДТП мотоциклист скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Для установки состояния опьянения у погибшего взяли кровь на анализ. Водительское удостоверение у мотоциклиста отсутствовало Он его не получал. Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.