В Брянском суде убийцу телеоператора Игоря Винничука признали не заслуживающим снисхождения

Фото: Мария СЕРГЕЕНКО.

В Брянске 6 июня прошло заседание в Бежицком районном суде. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт 51-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 49-летнего телеоператора «Брянской губернии» Игоря Винничука. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения, - говорят в надзорном ведомстве. -Вынесение приговора судом по данному уголовному делу ожидается 8 июня 2023 года.

Напомним, телеоператор Игорь Винничук трагически ушел из жизни ночью 9 мая 2022 года. После его убийства задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 50-летний сосед.

По версии следствия, поздно вечером 9 мая мужчина находился на лестничной площадке с подъезде многоквартирного дома на улице Коммунальной в Бежице. Он ударил возвращавшегося домой оператора ножом в живот.

Потерпевшего отвезли в больницу. Но медикам не удалось спасти ему жизнь. Он скончался в горбольнице №1.

Игоря Винничука 12 мая 2022 года похоронили в Новых Дарковичах.