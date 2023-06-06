В Брянске директора и преподавателя техникума осудят за взяточничество

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшего директора и преподавателя Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг осудят за взяточничество. Их обвиняют в получении взяток, в том числе в значительном размере , а также в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следствием установили, что директор техникума при посредничестве преподавателя учебного заведения в декабре 2020 года получила взятки от троих других преподавателей за заключение с ними договоров на оказание образовательных услуг в рамках исполнения техникумом договорных отношений с другим учебным учреждением города Брянска, а также общее покровительство преподавателей по службе. В общей сложности директору техникума передали 120 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- В ходе расследования уголовного дела органом предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело на рассмотрение передали в Бежицкий районный суд Брянска.