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НовостиПроисшествия6 июня 2023 13:13

В Брянске директора и преподавателя техникума осудят за взяточничество

Руководитель образовательного учреждения незаконно получила 120 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшего директора и преподавателя Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг осудят за взяточничество. Их обвиняют в получении взяток, в том числе в значительном размере , а также в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следствием установили, что директор техникума при посредничестве преподавателя учебного заведения в декабре 2020 года получила взятки от троих других преподавателей за заключение с ними договоров на оказание образовательных услуг в рамках исполнения техникумом договорных отношений с другим учебным учреждением города Брянска, а также общее покровительство преподавателей по службе. В общей сложности директору техникума передали 120 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- В ходе расследования уголовного дела органом предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело на рассмотрение передали в Бежицкий районный суд Брянска.