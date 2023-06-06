Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске оштрафовали нелегальных торговцев. Во время очередного рейда нарушителей выявили в Советском районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Нарушители вели несанкционированную торговлю на улице Красноармейской напротив кладбища и в подземном переходе. Они с лотков незаконно продавали искусственные цветы, очки и текстиль.

На них составили протоколы.

- Напоминаем: за продажу товаров в неустановленных местах продавцам грозят штрафы: для граждан: в размере от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц: от 20 до 100 тысяч рублей, - говорят в мэрии города.