Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске жителя Москвы осудили за госизмену. 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: «Покушение на государственную измену » и « Покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что молодой человек, являясь противником СВО, вступил в переписку с украинскими вербовщиками и приехал в поселок городского типа Белая Березка, где пешком попытался пересечь Государственную границу РФ в обход пункта пропуска. Он собирался участвовать в спецоперации в составе украинского вооруженного формирования. В 150 метрах от границы фигуранта задержали пограничники, от которых он попытался скрыться.

Преступление выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области.

- Суд приговорил виновного к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил.