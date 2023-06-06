Угроза посевам. Как бороться с водяной полевкой на приусадебном участке рассказывает эксперт Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Владельцы частных домов и дачных участков зачастую сталкиваются с животными-вредителями, которые препятствуют получению высоких урожаев. В их число входит и такой грызун, как водяная полевка (водяная крыса). Животное портит не только рассаду, повреждая ее, но также крадет с грядок различные корнеплоды и луковичные цветы, вызывая гибель плодово-ягодных насаждений. Как выглядит водяная крыса, где обитает и как с ней бороться – ответы на все эти вопросы дает главный специалист службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгений Обложко.

Особенности внешнего вида и образ жизни

Водяная полевка по своему внешнему виду напоминает обычного грызуна, скорее хомяка, но крупнее и с коротким хвостом. Длина тела может достигнуть 15-22 см, а хвост – 8-12 см (половина длины тела). Еще одна важная особенность: у зверька достаточно густой мех темного цвета. Водяные полевки потому так и названы, что обитают около воды и умеют плавать. Они любят заходить на прилегающие к воде территории, в том числе на поля, садовые участки и огороды. Нашествие этих зверьков может стать устрашающим, так как в течение лета они размножаются до 4-х раз.

Вред от водяной полевки для урожая

Как и другие грызуны, водяная полевка довольна прожорлива. В ее рацион входят как водные растения, так и мелкая рыбешка, моллюски, раки, взрослые насекомые и их личинки. Если поблизости есть окультуренные участки, вредители навещают и их, где повреждают корнеплоды, молодые фруктовые насаждения, ягодные кустарники. Кроме порчи и хищения урожая, водяная полевка вредит всем растениям своими подземными ходами. Прокладывая норы по огородам и сельскохозяйственным угодьям, животные прогрызают корни растений, в результате чего они сохнут и увядают.

Как очистить приусадебный участок от водяных полевок

Учитывая скорость размножения водоплавающего грызуна, реагировать на его появление нужно сразу же. Первым делом выясните для себя цели борьбы с грызунами: уничтожить их или просто прогнать с участка. И уже исходя из этого выбирайте способы решения проблемы:

Специалисты службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляют деятельность в сфере борьбы и профилактических работ по уничтожению грызунов химическим методом, при котором применяются отравленные приманки. После дератизации объекта специалистами учреждения заказчик получает документы, подтверждающие проведение работ (акт обеззараживания). Подать заявку на проведение работ можно по адресу: Брянская область, Брянский район с. Супонево , ул. Шоссейная д 7. Тел. 8(4832)92-17-40.

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