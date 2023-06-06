Житель Брянска стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение о теракте

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Житель Брянска стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение о террористическом акте. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Противоправные действия брянца пресекли сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками УМВД.

Установили, что ложное сообщение о готовящемся теракте на объекте социальной инфраструктуры злоумышленник распространил из хулиганских побуждений.

- На подозреваемого завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – Ведется следствие.