В брянском Новозыбкове осудят курьера телефонных мошенников. 21-летний житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, злоумышленник с целью заработка в интернете связался с неустановленным лицом (уголовное дело выделено в отдельное производство), которое разработало преступный план. Согласно ему неизвестный должен связаться с помощью телефонной связи с лицами, проживающими на территории Брянской области, выдать себя за их родственников, сообщить заведомо ложную информацию о якобы сложившихся различного рода критических обстоятельствах и склонить к передаче денежных средств за решение возникшей проблемы. Затем он должен был передать фигуранту сведения, тот получил бы деньги и перевел бы их на обезличенные банковские счета.

Следствие доказало вину злоумышленника в двух преступлениях. 28 апреля 2023 года он обманул двух пенсионеров: 77-летнего жителя Дятькова и 77-летнюю жительницу Новозыбкова. Жертвы повелись на историю о произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их внучек, деньги предназначались якобы для передачи потерпевшей в ДТП стороне и заглаживанию вреда. При этом фигурант представлялся сотрудником правоохранительных органов. Таким образом мошенник обогатился на 350 тысяч рублей.

Преступную группу остановили сотрудники уголовного розыска. Молодого человека нашли в одном из отделений банка Новозыбкова. Он пытался перевести похищенные деньги на обезличенные банковские счета.

У фигуранта изъяли 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции возвратили деньги пенсионерке. 150 тысяч рублей злоумышленник добровольно вернул пенсионеру.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Новозыбковский районный суд, - говорят в прокуратуре.