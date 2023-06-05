Фото: "Клинцы инфо".

Брянский военнослужащий Михаил Деркач погиб во время спецоперации на Украине. Жизнь нашего земляка оборвалась 30 сентября 2022 года при исполнении воинского долга. Об этом сообщает «Клинцы инфо».

Михаил родился 2 января 1990 года в селе Павличи Клинцовского района.

Отслужив срочную службу в армии, он работал водителем автопогрузчика. Потом подписал контракт.

Боец побывал в Сирии, а потом пошел защищать население Донбасса.

Почему только сейчас стало известно о гибели нашего земляка, не сообщают.

Напомним, в зоне СВО погиб брянский военнослужащий Алексей Сычев.