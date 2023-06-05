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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:14

Брянец за оскорбление полицейского получил пять месяцев исправительных работ

Ежемесячно 10 процентов заработка будет идти в доход государства
Надежда ПЕТРУНИНА

Житель Жирятинского района за оскорбление полицейского получил пять месяцев исправительных работ. Он стал фигурантом дела по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 29 декабря 2022 года житель Жирятино на первом этаже ПП «Жирятинский» МО МВД России «Почепский» пил спиртной напиток и нецензурно выражался. Участковый уполномоченный, находившаяся при исполнении своих должностных обязанностей, потребовала прекратить брань. Но он проигнорировал требование и в присутствии посторонних оскорбил сотрудника полиции.

- Суд приговорил мужчину к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка ежемесячно в доход государства, - говорят в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.