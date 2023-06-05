В Брянской области поймали с контрафактными сигаретами банду из семи человек. Один мужчина и шесть женщин стали фигурантами уголовного дела по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой, в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс- службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, участники группы под руководством местного жителя с июля 2020 года по июнь 2021 года незаконно приобрели контрафактные сигареты, которые затем реализовывали в торговых киосках в Брянске. Из незаконного оборота полицейские изъяли больше 47 тысяч пачек сигарет общей стоимостью больше 5.5 миллиона рублей.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Бежицкий районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.