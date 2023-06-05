Брянские футболисты из силовых ведомств провели матч в честь 80-летия легендарной игры «На руинах Сталинграда»

Фото: vk.com.

На прошлой неделе в спортивной жизни Брянска произошло знаменательное событие — футболисты из команд правоохранительных органов провели матч в честь 80-летия легендарной игры «На руинах Сталинграда», сообщает портал "Брянск.Инфо".

Тогда, в мае 1943 года в разрушенном и освобождённом всего лишь три месяца назад от фашистских захватчиков Сталинграде была проведена товарищеская игра между командами «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград). Матч завершился победой сталинградской команды со счетом 1:0.

Игра вызвала огромный интерес, на матче присутствовало, по оценкам очевидцев, около 9-10 тысяч зрителей. Спартаковцы не ожидали встретить со стороны сталинградцев серьёзного сопротивления — ведь у динамовцев, в отличие от «Спартака», игравшего на первенство и кубок Москвы, был, по существу, несыгранный коллектив. Москвичи с первых минут бросились на штурм сталинградских ворот, надеясь решить исход игры уже в дебюте. Но Василий Ермасов - вратарь «Динамо», которому буквально перед матчем вручили медаль «За отвагу», прерывал все атаки москвичей. Его уверенность невольно передалась и другим сталинградцам, что позволило одержать победу.

Факт проведения игры в разрушенном Сталинграде имел международный резонанс и упоминается в истории мирового футбола. Этот матч стоит в одном ряду с игрой в блокадном Ленинграде. После матча лондонская газета «Таймс» писала: «Сталинград снова удивляет мир. Второе чудо Сталинграда». «Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем…».

В этот раз на динамовское поле в Брянске вышли три команды: Службы судебных приставов, Федеральной службы безопасности и Управления исполнения наказаний.

Футболистов поприветствовала руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, полковник внутренней службы Елена Бывшева, другие почетные гости. Ведущий представитель оргкомитета Геннадий Ерошенко поблагодарил всех участников и организаторов, в том числе информационных спонсоров соревнований - генерального директора предприятия «Перехватчик» Сергея ГОРЕЛОВА и его заместителя Игоря Кириченко за оказанную поддержку в проведении мероприятия.

Игра прошла в напряженном режиме. Все команды показали свою силу, выносливость, стремление к победе. Достаточно сказать, что победителя в отдельных играх пришлось выявлять с помощью пенальти.

По итогам игр третье место заняла команда УФСИН, второе - УФСБ. Первое место на пьедестале почета заслуженно заняла команда Службы судебных приставов.

Хотелось выразить уверенность, что такое благое начинание будет продолжено, и брянские правоохранители из других ведомств присоединятся к спортивным состязаниям в таком формате.