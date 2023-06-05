В Брянске поймали банду мошенников, в которой были адвокат и бывший депутат

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске поймали банду мошенников, которой были жители брянского и московского регионов, а также адвокат Адвокатской палаты Брянской области и экс-депутат Брянской областной Думы. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что мошенники обманным путем получил 11,5 миллиона рублей. Для этого они якобы для подкупа представителей судейского корпуса и сотрудников налоговых органов в целях принятия выгодных решений в рамках открытого корпоративного спора ввели в заблуждение соучредителя юридического лица.

Сотрудники УФСБ задержали их после получения семи миллионов рублей из требуемых 14 миллионов рублей. Деньги мошенники требовали от жителя Брянска за мнимое оказание содействия в уклонении от уголовной ответственности путем дачи взяток должностным лицам следственных органов.

- На подозреваемых завели уголовные дела, - говорят в УФСБ. - Их заключили под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательной базы совершенных преступлений, установлению иных эпизодов противоправной деятельности и ее участников.