В Брянске осудили двух наркорурьеров из Таджикистана и Узбекистана. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в мае 2022 года сообщники незаконно получали наркотические средства – героин и метадон, которые сбывали с помощью «закладок» в Фокинском районе Брянска и Брянском районе. Свое местонахождение куратору они сообщали по мобильным телефонам и через интернет.

20 мая 2022 года их задержали полицейские. У злоумышленников изъяли больше 500 грамм героина и 18 грамм метадона.

- Суд приговорил наркокурьеров к трем годам и восьми месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.