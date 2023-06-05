Брянец после ссоры со знакомой разбил стекла в ее иномарке

В брянском Сельцо местный житель после ссоры со знакомой разбил стекла в ее иномарке. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого мужчину. Он признался, что пошел на это из-за конфликта со знакомой. Мужчина был пьяным и решил выместить свою злость на автомобиле «Нисан Алмера».

- Мужчине предъявили обвинение по статье Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорят в полиции. - Причиненный ущерб в размере 66 тысяч рублей он полностью возместил.