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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:09

Жителя брянской Дубровки отправили в колонию за ДТП с пострадавшим пассажиром

Пассажир получил тяжкий вред здоровью
Надежда ПЕТРУНИНА

Жителя брянской Дубровки отправили в колонию за ДТП с пострадавшим пассажиром. 22-летний ранее судимый молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуре Брянской области.

Установили, что 10 ноября 2022 года в двенадцатом часу ночи в Рогнединском районе водитель автомобиля «ВАЗ 21144» нарушил правила дорожного движения и выскочил на «встречку», где врезался в «Форд Фокус». Его водитель ехал по своей полосе. После столкновения пассажир «ВАЗ 21144» получил множественные ранения, которые причинили его здоровью тяжкий вред.

- Суд приговорил виновника ДТП к двум года и десяти месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также парня на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Приговор не вступил в законную силу.