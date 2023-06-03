В Брянске 24-летняя автомобилистка на иномарке врезалась в стену. ДТП произошло 2 июня около часа ночи на улице Объездной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летняя автомобилистка за рулем «Митсубиси Паджеро» ехала по парковочной площадке. Она не справилась с управлением и врезалась в стену.

- Автомобилистка получила ушиб легкого, ушибленную рану левой брови, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – От госпитализации оказалась. Она никогда не имела водительских прав.