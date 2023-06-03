Фото: Клинцовская городская администрация.

Брянский военнослужащий Александр Шишкунов погиб во время спецоперации на Украине. Он скончался после смертельного ранения в госпитале. Об этом сообщают в Клинцовской городской администрации.

Александр родился 15 мая 1997 года в селе Ольховка, Клинцовского района. Он окончил девять классов средней школы в селе Рожны. После в 2016 году - строительный колледж в Брянске. В 2022 году окончил Московский строительный институт.

14 октября 2022года его призвали по частичной мобилизации ВК города Раменское Московской области. В спецоперации на Украине служил в должности разведчика-телефониста.

Напомним, в зоне СВО погиб наш земляк 32-летний Виталий Зимонин.