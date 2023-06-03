В брянском поселке Красная Гора мотоциклист врезался в фонарный столб и погиб. ДТП произошло 2 июня около восьми часов утра на улице Цетральной деревни Палужская. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Рейсер» ехал со стороны села Макария в направлении Красной Горы.. Он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в фонарный столб.

- Мотоциклист умер на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. – Он был в мотошлеме. Для установления состояния алкогольного опьянения у погибшего взяли кровь на анализ.