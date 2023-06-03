В Брянской области накрокурьера из Калужской области на девять лет отправили в колонию. 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что мужчина с помощью интернет-переписки вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и договорился с ним о совместном незаконном сбыте наркотического средства. Через интернет-мессенджер злоумышленник получил сведения о том, где находится наркотик. Тайник располагался в одном из сел Белгородской области: шесть герметичных пакетов с наркотическим веществом мефедрон общей массой почти три килограмма, а также один сверток с 28 таблетками и сыпучим веществом МДМА общей массой не меньше девяти граммов. Все это он разместил в арендованном им автомобиле марки «Киа Рио» и направился в Калужскую область.

Но на федеральной трассе по пути в Москву 15 ноября 2022 года мужчину задержали сотрудниками УФСБ России по Брянской области, а наркотическое средство изъяли.

- Суд приговорил виновного к девяти годам колонии строгого режима, - говорят в прокуратуре. – Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано СО УФСБ России по Брянской области.