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НовостиОбщество3 июня 2023 8:43

Брянский военнослужащий Виталий Зимонин погиб во время спецоперации на Украине

Жизнь нашего земляка оборвалась в 32 года
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Брянский военнослужащий Виталий Зимонин погиб 24 апреля во время спецоперации на Украине. Его жизнь оборвалась в 32 года в бою на Донбассе. У мужчины остались двое маленьких детей. Об этом сообщают знакомые бойца в соцсети.

Виталий родился и вырос в Климове. В родном поселке окончил вторую школу, а потом − Новозыбковский филиал БГУ. После учебы трудился в Климовском аграрно-транспортном техникуме и в Клинцах.

В памяти друзей он навсегда останется добрым и отзывчивым человеком. Церемония прощания с героем состоится 3 июня в Климовской церкви Успения Пресвятой Богородицы.