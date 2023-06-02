Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказала о роли питательных сред в диагностики инфекционных болезней животных

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

На сегодняшний день методы лабораторной диагностики в ветеринарии многочисленны и продолжают расширяться. Бактериологический метод является одним из приоритетных направлений лабораторной диагностики и по праву считается «золотым стандартом», поскольку именно обнаружение возбудителя при культивировании на питательных средах является убедительным доказательством инфекционной причины возникновения болезни. Этот метод включает посев исследуемого материала на питательные среды с целью выделения чистой культуры возбудителя и её последующей идентификации. О роли питательных сред в диагностике инфекционных болезней животных поговорим с заведующей отделом приготовления питательных сред Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Мариной Сенченковой.

Какие питательные среды используются в бактериологической практике? В бактериологической практике чаще всего используют сухие питательные среды промышленного изготовления. Их преимущества в том, что они имеют относительно стандартный состав, удобны для применения, имеют достаточный ассортимент, могут храниться в течение длительного времени. В соответствии с назначением бактериологические питательные среды подразделяют на группы.

Неселективные среды применяют для выращивания большинства бактерий, они не содержат каких-либо селективных (избирательно подавляющих рост) компонентов. Могут быть обогащены дополнительными ростовыми факторами (витаминами, аминокислотами, азотистыми основаниями и другими соединениями), необходимыми для развития прихотливых микроорганизмов.

Среды накопления (обогащения) обеспечивают особенно благоприятные условия для размножения микроорганизмов, что позволяют увеличить численность микробов, количество которых в исследуемом материале незначительно.

Элективные питательные среды предназначены для роста и выделения конкретных видов микроорганизмов, проявления их специфических визуальных характеристик. Состав этих сред продиктован отличительными биологическими особенностями микроорганизмов. Дифференциально-диагностические питательные среды применяют для выявления культурально-биохимических особенностей микроорганизмов. Такие среды позволяют выделить и дифференцировать отдельные группы микроорганизмов (агар Эндо, агар Байрд-Паркера, висмут-сульфит агар, XLD – агар, ПАЛКАМ агар и другие).

Окончательную идентификацию, выявление избирательной биохимической (ферментативной) активности микроорганизмов проводят с помощью тестовых сред, часто с цветным визуальным проявлением реакций (среды Кларка, Кристенсена, Гисса так называемого «пёстрого ряда» и другие). Такие среды в настоящее время активно вытесняются коммерческими микротест-системами, содержащими на одном стрипе целый ряд тестов, освобождая от необходимости приготовления сред в классическом исполнении и оптимизируя рутинные лабораторные исследования. Какие преимущества и недостатки бактериологического метода с применением питательных сред?

Результаты бактериологического метода позволяют судить о характере микрофлоры, её количественном содержании и соотношении различных видов микроорганизмов в биологическом материале, а также дают информацию об обнаружении этиологически значимого инфекционного агента в данном биоматериале.

Основной недостаток бактериологического метода – длительность исследования. Для получения окончательного результата требуется сделать несколько поэтапных пересевов (первичный посев - выделение чистой культуры - идентификация). Как минимум, это занимает 3 дня. Проведение ускоренного обнаружения с одновременной идентификацией микроорганизмов уже на этапе первичного посева стало возможным при появлении питательных сред нового поколения - хромогенных и флюорогенных. Они имеют в своем составе хромогенные (флюорогенные) субстраты для выявления высокоспецифических ферментов микроорганизмов. И результат может быть получен уже в течение первых суток исследования.

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