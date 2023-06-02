Житель Брянска по поддельным рецептам из интернета получал психотропные препараты

Житель Брянска по поддельным рецептам из Интернета. Он также осуществлял их пересылку. 20-летний парень стал фигурантом уголовного дела по несколькими статьям : «Приобретение, хранение в целях использования, а также использование заведомо поддельного официального документа», «Подделка официального документа, незаконная подделка рецепта, дающего право на получение психотропных веществ» и «Незаконные приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, парень с ноября 2021 года по июнь 2022 года в интернете покупал поддельные рецепты, дающие право на получение сильнодействующих веществ, и в дальнейшем использовал их для получения в аптеках лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Также он и сам делал такие рецепты для получения в аптеках сильнодействующих и психотропных веществ.

Фигурант незаконно полученные через онлайн-заказ из аптеки, расположенной в Набережных Челнах, сильнодействующие вещества пересылал в другие субъекты Российской Федерации. Всего из незаконного оборота изъяли 25,8 грамма сильнодействующих веществ.

- Уголовное дело направили на рассмотрение в Советский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.