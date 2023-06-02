Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в озере Мутном Роспотребнадзор нашел паразитов. Вода в открытом водоеме не гигиеническим нормативам СанПиН. Об этом сообщают в брянском Роспотребнадзоре.

- Вода открытого водоема места отдыха на озере Мутное не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по паразитологическим показателям, - говорят в ведомстве.

При этом почву на озере Мутном признали безвредной. О запрете на купание ничего не сообщают.

Также исследовали воду в озере «Орлик -5», на местах отдыха в районе городской больницы № 1,у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег реки Десна), на заливе на карьере бывшего завода Керамзитогравия, на озере ГРЭС в поселке Белые Берега. Здесь с нормативами все в порядке.