Специалист ФБУ «Брянский ЦСМ» прошел обучение по индивидуальному учебному плану, разработанному Учебным центром ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По запросу ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ») в период с 29 по 31 мая 2023 года на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № Л035-00115-77/00097027) инженер-химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории Владимир Авдащенко провел обучение слушателя по индивидуальному учебному плану. Темой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации стала: «Определение пестицидов в пищевой продукции методом ГХ-МС».

Преподавателем был выбран практико-ориентированный подход, позволяющий рассмотреть максимальное количество реальных практических задач в рамках индивидуального учебного плана. В процессе обучения сотрудник получил необходимые навыки в пробоподготовке пищевой продукции (молока и растениеводческой продукции) при проведении испытаний на газовом хроматографе с масс-спектрометрическим детектором, а также отработал:

— приготовление градуировочных растворов и построение калибровочных графиков;

— аналитические методы исследования пищевой продукции;

— составление программ и отчетов по валидации методов исследований и рассмотрение вопросов организации внутрилабораторного контроля;

— устранение неисправности в работе хроматографа.

По окончании обучения специалист прошел итоговую аттестацию и получил удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронным адресам:

- г. Москва, dopobr-cnmvl@mail.ru.

Тел. +7 (495) 700-01-34. Контактное лицо — Юхин Сергей Сергеевич.

- г. Брянск, uc@bmvl.ru

Тел. 8 (4832) 32-77-17 доб. 157. Контактное лицо – Карловский Олег Сергеевич.

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