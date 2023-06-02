В Жуковском районе 38-летняя женщина погибла под колесами ГАЗели. ДТП произошло 1 июня во втором часу дня на 188 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск- граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ГАЗ-330210 ехал в населенном пункте со стороны Смоленска в сторону Брянска. Он сбил 38-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В ДТП женщина скончалась до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

На погибшей была одежда темных тонов, при ней был пакет. Для установления состояния опьянения у нее вязли кровь на анализ.