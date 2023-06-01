Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянские мужчины продолжают вступать в ряды добровольцев для участия в СВО. Очередную группу направили к месту несения службы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На сборном пункте Брянска сформировали команду, в которую вошли люди, проходившие службу в разных родах войск и те, кто ещё не служил в армии, но проявил желание принять участие в специальной военной операции по защите нашей страны.

- Правительство Брянской области делает все, чтобы поддержать участников СВО, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - Военнослужащие по контракту получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей из средств областного бюджета, материальное обеспечение от Министерства обороны РФ, денежное довольствие.

Напомним, 27 мая из Брянской области для участия в СВО отправилась очередная группа защитников. Мужчины приняли решения встать на защиту страны.