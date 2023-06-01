В Брянске в 2023 году капитально отремонтируют два метра дороги на улице Калинина

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2023 году капитально отремонтируют почти два метра дороги на улице Калинина. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведут на участке от дома №209 до дома №272. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Старый асфальт сфрезеруют. Затем из щебня сделают подстилающие и выравнивающие слои. После на дороге уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также здесь построят ливневую канализацию.

Также сделают наружное освещение. Отремонтируют светофоры, установят пешеходные ограждения и новые дорожные знаки, установят два остановочных павильона. На дороге обустроят искусственную неровность и нанесут дорожную разметку. После проведения ремонта вдоль дороги высадят остролистные клены.

По муниципальному контракту, завершить работы планируют к 6 сентября 2023 года.