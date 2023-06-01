1 июня Всемирный день молока - прекрасный повод коснуться требований качества и безопасности

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В первый день лета (и к этому мы уже привыкли) во многих странах, в том числе и в России, отмечается Международный день защиты детей. Но не все россияне знают о том, что в календаре дат и событий 1 июня отмечен, как Всемирный день молока. И это очень символично. Молоко незаменимо в рационе детей и подростков как в натуральном виде, так и в кисломолочной продукции, являясь решающим фактором в укреплении костного скелета и профилактики развития остеопороза. Впервые событие, учрежденное по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), отметили в 2001 году.

Молоко как один из жизненно важных компонентов питания населения должно не просто присутствовать в рационе человека, но еще и отвечать предъявляемым к нему требованиям качества и безопасности. Одним из документов, регламентирующих обязательное соответствие молока требованиям безопасности, является технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Данный документ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения.

Специалисты химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят исследования молока и молочной продукции по различным показателям качества и безопасности. С начала текущего года в лабораторию доставлены 4773 пробы молока и молочной продукции, по ним проведено 20809 исследований, включающих испытания по группам амфениколов, аминогликозидов, антибиотиков тетрациклиновой и цефалоспориновой группы, а также на микробиологические показатели. В ходе проведенных исследований выявлено 87 образцов молока и молочной продукции, несоответствующих требованиям безопасности и качества.

Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследований молочной продукции можно по тел. 8 (4832) 92-17-40.

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