Брянец в пьяной ссоре избил жену, а затем зарезал ножом

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дятьковском районе местный житель в пьяной ссоре избил жену, а затем зарезал ее ножом. 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что 5 апреля этого года пьяный мужчина находился в доме по улице Мира в деревне Будочки Дятьковского района. Между ним и его женой вспыхнула ссора. В гневе мужчина избил женщину, а потом схватил нож и несколько раз ударил им ее в область груди. Жена умерла в больнице на следующий день.

- Расследование завершено, – говорят в Следственном комитете. – Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.