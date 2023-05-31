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НовостиПроисшествия31 мая 2023 18:09

В Брянске водитель иномарки на перекрестке сбил 22-летнего парня на мопеде

Автомобилист не уступил дорогу мопеду
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске водитель иномарки на перекрестке сбил 22-летнего парня на мопеде. ДТП произошло 31 мая около полудня в районе дома №37 по улице Пушкина. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

57-летний водитель автомобиля «Нисан Кашкай» ехал по улице Пушкина со стороны улицы Никитина. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу мопеду «Вортекс» под управлением 22-летнего водителя. Он ехал по улице Пушкина со стороны улицы Одесской.

- Оба водителя трезвые, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В ДТП водитель мопеда получил сотрясение головного мозга. Парня госпитализировали.

Также автоинспекторы отмечают, что в мае этого года в Брянске зарегистрировали 16 столкновений транспортных средств. В результате 20 человек получили травмы. В четырех ДТП были травмированы водители мототранспорта. Лишь одно из них произошло по причине нарушения ПДД мотоциклистом. Причина большинства автоаварий - нарушения водителями правил проезда перекрестков.