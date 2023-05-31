В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 28-летняя девушка

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске при столкновении двух иномарок пострадал 28-летняя девушка. ДТП произошло 31 мая около половины двенадцатого дня в районе дома №36 по улице 22 Съезда КПСС. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

24-лений водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа Рио». За его рулем был 29-летний водитель, который ехал по улице 22 Съезда КПСС со стороны улицы 3 Интернационала в сторону улицы Литейной.

- Водители были трезвыми, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – В ДТП 28-летняя пассажирка автомобиля «Киа Рио» получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в больницу.