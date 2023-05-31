В Брянской области с 1 июня изменят расписание некоторых пригородных поездов. Изменения будут действовать на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Так, пригородный поезд № 6702 Брянск-Орловский – Орел будет отправляться в 03:41 и следовать по участку (на 10 минут раньше);

№ 6307 Брянск-Орловский – Унеча отправится в 16:40 (раньше на 25 минут);

№ 6302 Унеча – Брянск-Орловский будет отправляться на 10 мин раньше - в 3:56;

№ 6304 Унеча – Брянск-Орловский отправится в 05:57 (раньше на 6 мин);

№ 6308 Унеча – Брянск-Орловский будет отправляться на 8 минут ранее - в 16:09;

№ 6309 Брянск-Орловский – Почеп выйдет в рейс в 20:11 (на 10 мин раньше);

№6907 Унеча – Новозыбков будет отправляться в 16:09 на 10 минут раньше и следовать до станции Манюки, на участке Манюки – Новозыбков отменен, а поезд № 6908 Новозыбков – Унеча будет отправляться в рейс от станции Манюки.

Пассажиров просят заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании поездов и планировать поездку заранее. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».