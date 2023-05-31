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НовостиОбщество31 мая 2023 12:44

В Брянской области до 10 июня продлили запрет на посещение лесов

В регионе осложнилась лесопожарная обстановка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Брянской области до 10 июня продлили запрет на посещение лесов. Запрет начал действовать с 30 мая. Об этом сообщают в региональном управлении лесами.

Брянцам запрещают посещать леса, а также въезжать в пригородные зоны на машинах.

Также ограничение распространяется на проведение работ. Несвязанных с охраной. Воспроизводством и использованием лесов.

- Просим жителей и гостей области воздержаться от посещения указанных в приказе лесных участков, - говорят в ведомстве.

А с самим приказом можно ознакомиться на официальном сайте управления лесами Брянской области.

Напомним, изначально запрет на посещение лесов в регионе ввели до 4 июня.