Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Брянской области до 10 июня продлили запрет на посещение лесов. Запрет начал действовать с 30 мая. Об этом сообщают в региональном управлении лесами.

Брянцам запрещают посещать леса, а также въезжать в пригородные зоны на машинах.

Также ограничение распространяется на проведение работ. Несвязанных с охраной. Воспроизводством и использованием лесов.

- Просим жителей и гостей области воздержаться от посещения указанных в приказе лесных участков, - говорят в ведомстве.

А с самим приказом можно ознакомиться на официальном сайте управления лесами Брянской области.

Напомним, изначально запрет на посещение лесов в регионе ввели до 4 июня.