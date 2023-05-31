Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Сергея Антошина назначили первым заместителем главы Брянской городской администрации. Его утвердили депутаты 30 мая на сессии Брянского городского Совета.

Чиновник будет курировать работу управлений образования, культуры, комитета по делам молодежи, а также комитета по физкультуре и спорту и отдел по делам несовершеннолетних. Кроме того, будет заниматься социальной помощью жителям города, вопросами жилья для сирот, будет взаимодействовать со службами правительства Брянской области.

Станислав Кошарный, который раньше был первым заместителем, продолжит заниматься вопросами ЖКХ также в должности заместителя.

Напомним, 26 мая мэр города Александр Макаров представил своего нового заместителя на очередной планерке.