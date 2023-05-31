На Брянщине в 2023 году планируют построить и отремонтировать 123, 5 км сетей водоснабжения

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине в 2023 году планируют построить и реконструировать 123,5 километра сетей водоснабжения. Работы проведут в 22 муниципальных образованиях региона на 36 объектах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Вместе с тем панируют построить 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен, 34 насосные станции. На эти цели предусмотрено 651,7 78 миллиона рублей. Заключены муниципальные контракты, работы уже начались.

За четыре года реализации в регионе федерального проекта «Чистая вода» уже поострили и реконструировали 77 объектов: сети водоснабжения протяженностью 158,5 километра, пробурили 56 скважин, установили 64 насосных станции, 45 водонапорных башен, 4 резервуара запаса воды.