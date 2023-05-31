Лизинг позволит обновить около 80 тысяч вагонов в РФ

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ВТБ Лизинг прогнозирует рост спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов. К 2030 году нормативный срок службы истечет у более чем 200 тысяч вагонов разного типа – это почти 17% от функционирующих сегодня. По самым консервативным оценкам для их воспроизводства потребуется около 900 млрд руб. при условии, что цена вагона сохранится на текущем уровне. Около 40% этого парка, примерно 80 тысяч вагонов, планируется обновить с помощью лизинга.

Драйвером повышенного спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы является дефицит этих видов подвижного состава на сети РЖД, который образовался из-за роста объема погрузки и грузооборота, в том числе таких массовых грузов как уголь, строительные материалы, зерно. Спрос на такие типы вагонов также связан с замедлением скорости движения парка на сети и низкими объемами производства в прошлом году из-за нехватки комплектующих для вагонов с повышенной осевой нагрузкой.

В 2022 году самыми востребованными стали вагоны-хопперы, предназначенные для перевозки сыпучих грузов. На втором месте по популярности стали фитинговые платформы, которые используются для транспортировки контейнеров, на третьем – полувагоны (типовые), на четвертом – инновационные полувагоны.

«Исторически лизинг является основным механизмом приобретения грузовых вагонов. На сети РЖД не менее 40% вагонов находятся именно в лизинге. Эта тенденция обоснована долгосрочным характером финансирования, гибкостью при формировании платежного графика, а также налоговой выгодой для лизингополучателей. С учетом этих преимуществ по сравнению с иными механизмами финансирования обновления парка, мы ожидаем, что лизинг продолжит оставаться востребованным механизмом покупки вагонов. По нашим прогнозам, до конца 2030 года отрасль предоставит перевозчикам около 80 тысяч новых вагонов», – отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Лизинг.