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НовостиОбщество31 мая 2023 10:58

В Брянске открыли филиал госфонда поддержки участников СВО

Как и во всей стране, он должен будет заработать с 1 июня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске открыли филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнской городской администрации.

Указ о создании организации подписал Президент России Владимир Путин. По документу, филиалы фонда должны приступить к работе с 1 июня.

Фонд создали для персонального социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Теперь в Бярснке можно будет получить консультацию по медико-социальной экспертизе, госуслуги в режиме «одного окна». Кроме тго. Обратившимся окажут психологическую и юридическую помощь. Дадут консультации по вопросам действующих законов.

На открытии филиала в нашем городе присутствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин, руководитель комитета семей воинов Отечества Марина Седнева, мамы и жены погибших участников военной операции.