В Брянске умерла судья в почетной отставке Лариса Янишевская

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске 30 мая умерла судья в почетной отставке Лариса Янишевская. Ей было 76 лет. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Уроженка Мариуполя свой юридический путь начала в 1979 году. Лариса Витальевна работала нотариусом в Отделе юстиции Брянского облисполкома.

В 2007 году ее наградили медалью Верховного Сура Российской Федерации «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

- Ровно 21 год Лариса Янишевская с честью и достоинством трудилась в областном суде на страже закона и справедливости, а в 2013 году вышла в почетную отставку, - говорят коллеги Ларисы Янишевкой. - Она была энергичной, жизнерадостной и позитивной. Творческая натура с необыкновенным чувством юмора. Большой профессионал, вникающий в самую суть дела и внимательный к каждому человеку, который пришел в суд.