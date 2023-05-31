Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске на улице Ульянова столкнулись две легковушки. ДТП произошло 30 мая около половины шестого вечера на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21703 ехал по улице Ульянова со стороны улицы Литейной. Он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Шевроле Клан», которым управлял 63-летний водитель.

- В ДТП водитель иномарки получил ушиб головы, ссадину носа и перелом ребер, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.