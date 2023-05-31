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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:11

В Брянске на улице Ульянова столкнулись две легковушки

Водитель одного из автомобилей выскочил на «встречку»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске на улице Ульянова столкнулись две легковушки. ДТП произошло 30 мая около половины шестого вечера на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21703 ехал по улице Ульянова со стороны улицы Литейной. Он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Шевроле Клан», которым управлял 63-летний водитель.

- В ДТП водитель иномарки получил ушиб головы, ссадину носа и перелом ребер, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.