Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель иномарки развернулся на запрещающий сигнал светофора и врезался в другую иномарку. ДТП произошло 30 мая около семи утра на проспекте Станке-Димитрова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Митсубиси Каризма» ехал по улице Станке-Димитроа со стороны улицы Спартаковкой. На перекрестке с улицей Щукина он развернулся на запрещающий сигнал светофора (дополнительная секция не горела) и врезался в автомобиль «Ниссан Тиида» под управлением 50-летнего водителя. Он ехал во встречном направлении по проспекту Станке - Димитрова со стороны улицы Красноармейской в крайнем левом ряду, на разрешающий сигнал светофора.

- В ДТП водитель автомобиля «Нисан Тиида», который не был пристегнут ремнем безопасности, получил повреждение правой кисти, ушибленную рану лба и лица, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.