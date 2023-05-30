Смоленским отделом карантина растений Брянской испытательной лаборатории обнаружена томатная моль

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты Смоленского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории провели энтомологические исследования 10 феромонных ловушек на выявление южноамериканской томатной моли. Образцы поступили от Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в рамках выполнения государственного задания - проведение мероприятий по мониторингу карантинного фитосанитарного состояния территории Смоленской области. В результате проведенных исследований в одной феромонной ловушке выявлен карантинный вредитель южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick).

Для справки: Южноамериканская томатная моль относится к карантинным объектам, отсутствующим на территории Российской Федерации. Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta Meyrick (отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство Выемчатокрылых молей (Gelechiidae). Наиболее сильно повреждает томаты как в закрытом, так и в открытом грунте. Также повреждает картофель, баклажаны, физалис и перец, другие виды пасленовых. В открытом грунте вредитель может зимовать в стадии яйца, куколки или имаго; в теплицах развитие идет круглый год, без диапаузы. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону молодых листьев или на стебли, их плодовитость 50-350 яиц. Нижний порог развития вредителя – 10 °С, продолжительность развития одного поколения в теплицах – 20–40 дней. В условиях защищенного грунта может развиваться 10-12 поколений вредителя за год.

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