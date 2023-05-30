Юные брянские интеллектуалы представят регион в Москве

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Команда учащихся школы №51 Брянска представит наш регион в финале всероссийского интеллектуального турнира в Москве. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ребята победили на региональном этапе самого масштабного интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи». Он состоялся на площадке Дома детского творчества Володарского района в Брянске. В нем участвовали 15 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Брянской области оказались школа № 51, Климовская школа № 1 и Новоропская школа Климовского района.

Теперь победители от 89 регионов покажут себя в столице на в федеральном финале, который состоится в конце июня.

В заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Команды страны, вошедшие в топовую десятку лучших получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.