Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в 2023 году строят три школы. Одна будет находится в микрорайоне по улице Флотской, две других – в районе старого аэропорта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Капитальные ремонты проводят в 34 зданиях общеобразовательных организаций в 21 муниципальном образовании. Это школы в Брянском районе, Стародубе, Мглине, Погаре, Сураже, Дятькове, Новозыбкове и Новозыбковском городском округе, Выгоничах, Клинцах, Жуковке, Унече, Фокино, Клетне, Комаричах, Суземке, Навле, Трубчевске и Трубчевском районе, Почепе, Севске. В Брянске в программу вошли гимназия № 6, школа № 28.

Также сделают пристройку к школе № 13. На два года из бюджета области выделили 328 миллионов рублей. Появится пристройка на 500 мест и к школе в Сураже. Ее стоимость составляет 400 миллионов рублей.