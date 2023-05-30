Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:52

В Брянске оператора сотовой связи осудили за разглашение персональных данных абонентов

Мужчина передал информацию третьим лицам за деньги
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске оператора сотовой связи осудили за разглашение персональных данных абонентов. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что житель Брянска, оператор сотовой связи, в отсутствие и без согласия абонентов осуществил неправомерный доступ к их персональным данным, к детализации вызовов, скопировал служебную конфиденциальную информацию (персональные данные абонентов, детализацию вызовов) и передал их третьим лицам за деньги.

- Суд поговорил оператора сотовой связи к трем годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на три года, - говорят в УФСБ.