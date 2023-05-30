Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 53-летнего Владимира Москаленко. Он пропал в Брянске 19 мая. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза светло-голубые. Был одет в камуфляжную желто-зеленую куртку, камуфляжные желто-зеленые брюки, кроссовки с зелеными полосами.

Всех, кто что-либо знает о Владимире Москаленко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.