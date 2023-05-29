Жители Советского района Брянска с 31 мая по 1 июня останутся без воды

В Советском районе Брянска с 31 мая по 1 июня в жилых домах и нежилых помещениях отключат воду. Городской водоканал проведет ремонтные работы на водопроводной сети. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет по следующим адресам:

- улица Красноармейская, дома №№4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 1 (госпиталь), 1а, 3, 5, 16, 16а, 18, 20, 9, 11, 13, 29, 20а, 22, 24, 26, 24а, 30, 38;

- переулок.Иванюты; - улица Галерная;

- улица Сакко и Ванцетти;

- улица Урицкого (от ул. Калинина до ул. Красноармейской);

- улица Пионерская; - улица Гражданская; - улица Луначарского (от ул. Красноармейской до ул. Пионерской).