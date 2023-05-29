В Брянске осудят двоих иностранных наркосбытчиков. 22-летний житель Кыргызской Республики и 26-летний житель Узбекистана стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, они на территории Москвы в октябре 2022 года получили от участника преступной группы наркотик, который в целях сбыта разместили в тайниках-закладках в Калужской и Брянской областях.

Довести задуманное злоумышленникам не удалось. Их остановили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Из незаконного оборота изъяли наркотическое средство весом около 650 граммов.

- Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Брянской области, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Брянска.