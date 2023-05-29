Брянец в пьяной ссоре насмерть забил знакомого табуретом

В Почепском районе мужчина в пьяной ссоре насмерть забил приятеля табуретом. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 18 октября 2022 года пьяный мужчина был в доме своего 35-летнего знакомого в селе Милечь Почепского района. Между ними вспыхнула ссора. В гневе мужчина схватил деревянный табурет и несколько раз ударил им знакомого по голове. Мужчина умер на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал свою вину.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.